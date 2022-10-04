İskenderun Limanı’ndan Rusya’nın Novorossıysk Limanı’na giden Bahama bayraklı 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk ‘Glory Dina’ boş dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı’nda Lapseki önlerinde makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 169 metre uzunluğunda Bahama bayraklı ‘Glory Dina’ boş dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

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