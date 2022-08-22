Çanakkale Boğazı Kangırlı önlerinde makine arızası meydana gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

Çanakkale açıklarında makine arızası meydana gelen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

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