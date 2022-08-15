Çanakkale Boğazı Kumkale mevkiinde, Gibraltar’dan Tuzla’ya seyreden 183 metre uzunluğundaki 23 bin 235 grostonluk Liberya bayraklı ‘SELINA II’ isimli tanker gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi.

Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı

Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı

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