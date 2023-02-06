Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından saat 13.00 itibariyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.

Çanakkale Boğazı sabah saat 09.00 itibariyle yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

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