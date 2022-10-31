Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, 96 bin dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, 96 bin dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca yaptığı yazılı açıklamada, 96 bin dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Akca şöyle devam etti:

“Projenin tamamlanmasıyla Çanakkale ilinde bulunan 96 bin dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, iş kapsamında 50 bin 380 dekarlık alan sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 108 milyon 932 bin 40 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır.”

Projeye ilişkin

Proje kapsamında, toplam 27 bin 129 metre ana boru hattı ve toplam 155 bin 332 metre yedek boru hattı yapılacak. Ana boru hattında 16 bin 200 metre CTP boru imalatı tamamlandı. Yedek boru hatlarında ise 6 bin 315 metre CTP ve 65 bin 610 metre HDPE olmak üzere toplam 71 bin 925 metre boru imalatı tamamlandı. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile işin 2023 yılına kadar içerisinde 8 bin 620 dekarlık arazinin daha sulamaya açılması planlanıyor.