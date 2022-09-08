Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan Türkiye’nin en büyük kapasiteli tam otomasyonlu otoparkı, Çanakkale Belediyesini ağırladı. MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a otopark ile ilgili bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan Türkiye’nin en büyük kapasiteli tam otomasyonlu otoparkı, Çanakkale Belediyesini ağırladı. MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a otopark ile ilgili bilgiler verdi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Müdürü Hayati Gürses ve beraberindeki heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan Türkiye’nin en büyük kapasiteli tam otomasyonlu otoparkında incelemelerde bulundu. Çanakkale heyetine MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ve MANULAŞ yetkilileri eşlik etti. Türkiye’nin en büyük kapasiteli otoparklarından bir tanesinin Manisa’da olduğunu ve 560 araç kapasiteli tam otomasyonlu sistemle çalıştığını aktaran MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, otoparkın 1 Haziran 2016 tarihinde Manisalıların hizmetine sunulduğunu belirtti. Çanakkale’de otopark sorununu çözmek adına bu noktadaki en iyi örnekleri incelemek üzere teknik gezi düzenlediklerini belirten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da bu çerçevede Manisa’nın tam otomasyonlu otoparkında da incelemelerde bulunduklarını ifade etti.