Halk Bahçesi’nde 22 Ekim Cumartesi günü "Çanakkale Belediyesi Merve Tekin bebeğe sahip çıkıyor" adlı etkinliğe katılan Başkan Vekili Mutluay, Merve bebeğin kampanyasına destek olan gönüllülerle bir araya geldi. Kampanya çalışmalarına ilişkin gönüllülerden bilgi alan Mutluay, ayrıca kampanyaya destekte bulundu.

Çanakkale Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay, SMA hastası Merve Tekin bebeğe destek olmak amacı ile düzenlenen etkinliğe katıldı.

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