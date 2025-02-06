Çanakkale’de, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 2’nci yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Programda konuşan AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, "Bu coğrafya bir afet coğrafyası, bu coğrafya deprem coğrafyası, bu şehirler deprem şehirleri. Dolayısıyla bunlarla birlikte yaşamasını öğrenmek durumundayız. Buradaki tedbirleri bir yaşam biçimine çevirmek durumundayız" dedi. Artun, Kahramanmaraş depremlerinde 650 bin kişilik çok büyük bir ordunun sahada çalışma yaptığını söyledi.

Çanakkale Valiliği ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda düzenlenen program, Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan yıkımı anlatan kısa video gösterimiyle başladı.

Programda konuşan AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, "Yaşananlar sekiz dakikalık bir görüntüyle sınırlandırılabilmiş olsa. Bu sekiz dakikalık özetlenmiş sürenin içerisinde 2 yılın acıları, emekleri, orada yaşanan sürecin gün gün, saat saat, dakika dakika emekleri var. O dönemde Hatay AFAD İl Müdürlüğü görevine atanalı henüz 2 buçuk ay olmuştu. Oryantasyon sürecindeyken takdiri ilahi, böyle bir afeti orada yaşadık. Çok şey söyleyebiliriz, çok şey anlatabiliriz. Bununla ilgili meslek hayatımız boyunca hedef kitlenin karşısına çıkıp afet farkındalığıyla ilgili bireysel hazırlık konusunda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Fakat bu etkinliklerin içeriği olarak aktardığımız hususların, bireysel tedbirlerin bir yaşam biçimine dönüşmekte zorlandığını görüyoruz. Çok değerli arkadaşlarım o bireysel afet farkındalığı eğitimlerinde afet öncesi alınacak bireysel tedbirlerin, afet sırasındaki davranış şekillerini birebir uygulayarak hayatta kalmanın nasıl bir duygu olduğunu tecrübe etmiş olduk. Bu salonda özellikle bu konunun ciddiye alınarak hedeflediğiniz ortak afet kültürünün oluşmasında bu anlatılanların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaşanan afet o kadar büyük ölçeklikteydi ki, bunu anlatmaya dakikalar, saatler, günler yetmez. Bunu hep birlikte anlamamız, hayatımız üzerinde ne gibi etkileri olduğunu hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"650 bin kişilik çok büyük bir ordu sahadaydı"

Kahramanmaraş depremlerinde 650 bin kişilik çok büyük bir ordunun, çok büyük bir ekibin sahada çalışma yaptığını ifade eden Artun, "Dediğim gibi saatlerce, günlerce konuşuruz. Yaşanan bu afetten sonra birçok ülkenin coğrafyasından büyük bir bölgenin etkilendiği, birçok ülkenin nüfusundan daha fazla bir nüfusun afetzede pozisyonuna düştüğü 6 Şubat depremleriyle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaları istatistiksel anlamda çok kısa bir şekilde ifade edip konuşmamı tamamlayacağım. 6 Şubat depremi yaklaşık 120 bin kilometrekarelik, 14 milyon insanın yaşadığı büyük bir coğrafyayı etkilemiştir. 11 ili doğrudan, 7 ili dolaylı yönden toplam 18 ili, 124 ilçeyi, 6 bin 929 mahalle ve köyü etkilemiş, oralarda yaşayan vatandaşlarımızı afetzede pozisyonuna düşürmüştür. Tabii bu afet sonrası ortaya çıkan yapısal hasardan dolayı 2 bin 309 AFAD bünyesinde profesyonel olarak bu mesleği icra eden arama kurtarma personeli, 21 bin 453 kişilik ulusal düzeydeki gerek gönüllüler gerek STK’lar bünyesinde, gerek kamu kurumları bünyesinde gönüllülük esasıyla bu çalışmaları yürüten ulusal düzeyde etkili arama kurtarma personeli, 93 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli olmak üzere toplamda 35 bin 250 arama kurtarma personeli sahada görev yaptı. Bu ekipler 26 bin 32 enkazda can kurtarmak için çalışma yaptılar. 39 bin enkazı arama çalışmalarıyla taradılar. Sahada 35 bin 409 AFAD gönüllümüz vardı. Toplamda kamu personeli, STK personeli, gönüllüler 650 bin kişilik çok büyük bir ordu, çok büyük bir ekip, sahada çalışma yaparak 20 bin araç, 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemiyle afetzede vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını, kesintiye uğrayan hayatlarını normalleştirmek için ilgili çalışmaları yapmak üzere cansiperane bir şekilde sahada görev yaptılar. 3 milyon 549 bin vatandaşımız barınma sorunu yaşadığı için deprem bölgesinden farklı yerlere tahliye edildi. Günde 4 milyon öğün yemek dağıtımı yapıldı. Bu hizmetin büyüklüğü bile yaşanan afetle ilgili seviyeyi ifade etmeye yeter diye düşünüyorum. Depremin etkilediği şehirlerde 350 çadır kentte 645 bin çadır kuruldu. Bu çadırlarda 2 buçuk milyon vatandaşımız geçici barınma imkanı buldu. Yine deprem bölgesinde 395 konteynır kentte 214 bin 129 konteynır kuruldu ve buralarda 649 bin 725 vatandaşımız bazıları halen devam eden barınma imkanına sahip oldu" diye konuştu.

"Farkındalığa bireysel sorumluluklarımızı yaparak başlamalıyız"

Bir afet ülkesi olunduğuna dikkat çeken Artan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu coğrafya bir afet coğrafyası, bu coğrafya deprem coğrafyası, bu şehirler deprem şehirleri. Dolayısıyla bunlarla birlikte yaşamasını öğrenmek durumundayız. Buradaki tedbirleri bir yaşam biçimine çevirmek durumundayız. Bu alandaki çalışmaları iş birliği ile birlikte yaparak, güç birliğiyle yapmamız gerekiyor. Bu alanda mesai arkadaşlarımızı yetiştiren, üniversitedeki çalışmaların bu konuyla ilgili müfredatların mevcut tecrübeler doğrultusunda tespit edilen eğitim konularına çevrilmesi gerekiyor. Herkes bireyselden başlayarak bu sorumlukları yerine getirip, ulusal düzeyde tüzel kişilerden bu anlamda hem yönlendirme hem de sorumluluklarını yetine getirmesini bekleyebilir. Rabbim afetlerinden korusun."

Program konuşmaların ardından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerindeki arama kurtarma fotoğraflarının yer aldığı serginin protokol üyeleri tarafından gezilmesiyle son buldu. Programa Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, daire müdürleri, AKUT, AFAD personelri ve öğrenciler katıldı.