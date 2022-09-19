Ayvacık ilçesi açıklarında 18 Eylül günü saat 06.30’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-28 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında lastik bot içindeki 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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