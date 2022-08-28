Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ukrayna’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki ’Yalıkoy’ isimli kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botu, kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen çalışmalar sonucunda karaya oturan gemi yüzdürülerek 5 numaralı demir sahasına demirletildi.