Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından bölgeye Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-6’ sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bot içindeki 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.