Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 13 Eylül saat 04.50’de İtalya rotası üzerinde seyreden yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yelkenli tekne içerisindeki 56 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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