Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 Ağustos saat 05.55’te yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yelkenli tekne içerisindeki 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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