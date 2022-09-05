Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 02 Eylül saat 23.55’te lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında, 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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