Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 Ağustos saat 05.30’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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