Çanakkale "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi 2023 Yılı Toplantısı" Vali İlhami Aktaş başkanlığında Çanakkale İl Özel İdaresine ait İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Saliha Akbaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Kamu Kurumlarının Müdürleri, ilçe Tarım ve Orman Müdürleri, Belediye yetkilileri, Akademisyenler, Ziraat Odası Başkanları, Sulama Birliği ve Sulama Kooperatifleri Başkanları ve Teknik Personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Suyun %74’ü tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bu çok ciddi bir rakam. Bizler tarımsal sulamalarda sulama suyu miktarını en asgariye düşürüp, su kaynaklarından en iyi şekilde istifade etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Su her geçen gün bulunmaz bir nimet olarak karşımıza çıkıyor. Tarımsal kuraklık bir yerde meydana geldiğinde, toplumun bütün kesimlerini etkilediğini görüyoruz. Doğal afetlerin içerisinde en yıkıcı sonuçlar doğuranı kuraklıktır. Bizler kuraklık meydana gelmeden önce hazırlığımızı yapmamız ve gerekli tedbirleri önceden almamız gerekiyor. İl Müdürlüğü olarak kuraklığın öneminin farkındayız. Bundan dolayı İl ve İlçe Müdürlüklerimizde oluşturulan teknik ekipler tarafından ekili-dikili alanlar ayda en az üç defa kontrol edilerek bakanlığımıza rapor halinde durum iletilmekte. Gerekli görülmesi halinde SMS ve Sosyal Medya Hesaplarımız ile üreticilerimizi uyarıyoruz. 2023-2027 yıllarını kapsayan ilimiz “Tarımsal Kuraklık Eylem Planı" hazırlanarak, Bakanlığımız tarafından onaylandı. Web sayfamıza koyarak ilgililerin kullanımına sunduk. Suyu; tarımda, sanayide ve evsel kullanımda tasarruflu kullanılmamız gerekmekte. 2023 yılının kuraklığın yaşanmadığı, bol yağışlı ve verimli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, “Bitkisel Üretimde 2022/2023 Üretim Sezonunda Ekili Dikili Alanlarda Mevcut Durum ve Kuraklığın Etkilenme durumu", DSİ 252. Şube Müdürü Uğur Gürsel Altay “DSİ Sorumluluk Alanındaki Baraj ve Göletlerin Doluluk Oranları, Kuraklığın 2023 yılında su depolama yapılarına etkileri, olası kuraklıkta alınacak tedbirler", Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin “İl Özel İdaresi Sorumluluğundaki Göletlerdeki Doluluk Oranları, Kuraklığın etkisi ve Sondajlar", Meteoroloji İl Müdürü Erol Öztabak “2022/2023 Su Yılında Yağışların Aylık ve Günlük Mevcut Durumu ve Uzun Yılar Karşılaştırması", Çanakkale Belediye Başkanlığı Çevre Mühendisi Gözde Balikoç “Yıllık Tüketilen İçme Suyu, Mevcut Durum, Kuraklık Etkisi, Olası Kuraklıkta alınacak önlemler" konularında katılımcılara ayrıntılı sunum yaptı.

Sunumların ardından Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Konusunda uygulanması gereken tedbirlere ilişkin kararlar alındı. Toplantı sonunda bir konuşma yapan Vali İlhami Aktaş, su kaynaklarımızın korunması ve tasarruflu kullanılmasının ileride yaşanabilecek daha büyük sorunların önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, katılımcılara ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.