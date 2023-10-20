Çanakkale Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ithal hayvanların kontrollerini yapıyor.

Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yurt dışından ithal olarak getirilen hayvanların düzenli olarak sağlık kontrollerini yaparak kan numuneleri alıyor. Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi veteriner hekimleri tarafından ilçeye gelen hayvanların hayvan tespiti, karantina işlemleri, kan alma, hastalıklarla mücadelede koruyucu aşılama ve sağlık taraması işlemleri titizlikle yürütülüyor. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ithal hayvanların kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanılmazsa hayvanların beslenme işlemine geçiliyor. Hem olabilecek salgın ihtimallerine hem de rutin olarak yapılan bu uygulama vatandaşlara da güven veriyor.