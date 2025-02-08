Mersin Spor Kulübü (MSK) başantrenörü Can Sevim, Karşıyaka karşısında aldıkları galibiyette taraftarın önemine değinerek, "Bizim açımızdan yegane iyi olan şey, muhteşem taraftarımızdı" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Mersin Spor, konuk ettiği Karşıyaka’yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87’lik skorla yendi. İlk 3 periyotta oldukça tutuk bir oyun sergileyen MSK, son periyotta ise tam tersi bir karakter sahaya yansıttı. Karşılaşmanın son saniyesinde gelen sayı ile maçı uzatmalara götüren Mersin ekibi, kurduğu baskılı oyunla sahadan 94-87 galip ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

"Onların desteği olmasaydı bu maçı kazanamayabilirdik"

Başantrenör Can Sevim, Karşıyaka’yı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Bizim ilk yarıdaki temposuz hücumlarımızı ve agresif olmayan savunmamızı iyi değerlendirip, farklı öne geçmeyi başardılar. Sonrasında da her geçen dakika kazanmaya olan inançları arttı. Kendi oyunumuzu sadece son periyotta sahaya yansıtarak maçı uzatmaya taşıdık. Bugün bizim açımızdan yegane iyi olan şey, muhteşem taraftarımızdı. Onların inanılmaz desteği olmasaydı bu maçı kazanamayabilirdik. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Onların desteğinin karşılığını sahada var gücümüzle vermeye çalışacağız" dedi.