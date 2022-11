Kızılay Haftası, Mersin Valisi Ali Hamza PEHLİVAN'ın teşrifleriyle Yenişehir Aliye Pozcu İlkokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kızılay Haftası kutlaması ve kan bağışı etkinliğinin gerçekleştiği törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA, "Biz şanslı bir milletiz. Bizim milletimizin kalbi her daim dil, din, ırk, cinsiyet ayırmadan; dostluk, kardeşlik, paylaşma, yardımlaşma duygularıyla atmıştır. Biz, komşusu açken uyuyamayan; acısını olanın derdine derman olmadan yola devam edemeyen; hastasına, yaşlısına, yetimine, öksüzüne yüreğiyle bakan, şefkatli bir milletin evlatlarıyız. Kızılay işte bu duygularla her bir vatan evladına ve dünyanın neresinde olursa olsun her bir muhtaca derman olmak için olmuştur. Bu anlamda, Kızılay Haftası, öncelikle bir milli dava, kültür birikimi, kardeşlik olgusu olarak idrak edilmelidir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç olan kim varsa koşan Kızılayımıza sahip çıkmak, ona her konuda destek olmak, bu kültürü evlatlarımıza aktarmak boynumuzun borcudur. Bizlere dar günümüzde sahip çıkan, her müşkülümüzde yanımızda olan, iyiliği, yardımlaşmayı, kardeşliği anlatan al hilalimize, Kızılayımıza ve ona destek olan tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a sahip çıkmaya ve bağış yapmaya davet ediyor, Kızılay Haftasını kutluyor ve hepinizi bir kez daha en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum." dedi.

Meslektaşların, öğrencilerin ve velilerin yoğun katılım sağlandığı etkinlikte kurulan Kızılay çadırında kan bağışı yapıldı. Vali Ali Hamza PEHLİVAN ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA da Kızılay'a kan bağışında bulundular.