Deprem bölgesinde birçok kişiyi enkaz altından kurtaran Düzce99ake arama kurtarma ekibi, depremzede çocuklar için de kampanya başlattı.

Düzce’nin arama kurtarma ekipleri arasında yer alan ve birçok afette gönüllü olarak görev yapan Düzce99ake arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin hemen ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Çok sayıda kişiyi enkazdan kurtaran ekipler, depremzede çocuklar için de kampanya başlattı. Düzce99ake’den yapılan açıklamada, "Sevgili arkadaşlar Düzce99 arama kurtarma ekibi olarak ’Bir Oyuncak Bir Gıda Kolisi’ isimli kampanya başlattık. Bir çocuk gönderdiğiniz oyuncakla oynasın, bir çadırda mübarek Ramazan ayında sizin çorbanız kaynasın. İster kendiniz, isterseniz de anlaşmalı olduğumuz bir firma var. Bölgeye destek olmak istiyorsanız az çok demeyin. Desteklerinizi bekliyoruz" denildi.