Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, ilçede bulunan Fen Lisesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu’na, ilçe Emniyet Müdür Vekili Baş komiser Mehmet Selçuk Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan eşlik etti. Okullarda incelemelerde bulunan Kaymakam Nebioğlu, öğrenciler ile sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinlemeyip derslerinde başarılar diledi. Ziyaret kapsamında okul binalarını gezen Kaymakam Nebioğlu, öğretmen ve idari yetkililerden okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile okulların ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.