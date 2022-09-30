Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurulacak olan Karma Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmalarında son aşamaya geliniyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurulacak olan Karma Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmalarında son aşamaya geliniyor.

Ankara’dan gelen yetkililere, Çan Belediyesi olarak başvuru dosyası hazırlanan ve Çan Kaymakamlığı ile birlikte koordineli süreci takip edilen Çan Organize Sanayi Bölgesi projesi sunumu yapıldı. Çan Belediyesi ve Çan Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Ankara’dan gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin, diğer ilgili bakanlıklar ve il müdürlükleri düzeyindeki katılımcılara gerçekleştirdikleri sunum ve kurum görüşü kararlarının alınması sonucu 112 Hektar büyüklüğündeki alan, Çan Karma Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak uygun görüldü. Aşama olarak birkaç bürokratik süreç sonrasında Çan Kaymakamlığı öncülüğünde, Çan Belediyesi ve Çanakkale Ticaret Odası ile birlikte Çan Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği kurularak Çan’a yeni bir istihdam noktası kazandırılmış olacak.