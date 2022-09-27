Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bölgenin donanımlı Sokak Hayvanları Hastanesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreniyle resmen hizmete başladı. Başkan Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sahipsiz değiller, Büyükşehir var” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bölgenin donanımlı Sokak Hayvanları Hastanesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreniyle resmen hizmete başladı. Başkan Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sahipsiz değiller, Büyükşehir var” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Hastanesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarının en güvenli merkezi oldu. 18 bin metrekarelik alan üzerinde sokaktaki canlıların tedavi süreçlerini en iyi şartlarda geçirebileceği ortamlar birer birer hazırlandı. Cerrahi müdahale, tanı ve genel muayene konusunda en iyi ekipmanlar bu çatı altında toplandı.

Can dostlarının yaşam kalitesini artıracak 180 adet kapalı bölüm, 1’ü büyük ölçüde olan 4 adet yoğun bakım ünitesi, muayene, müdahale ve tedavi merkezleri kullanıma hazır hale getirildi. Merkez içerisinde 1 adet otomatik anestezi, 1 adet ultrason, 1 adet röntgen, 1 adet biyokimya, 1 adet hemogram, 2 adet idrar analiz, 3 adet koter, 1 adet EKG cihazı kullanıma hazırlandı. Ayrıca 3 adet oksijen konsantratörü, 1 adet otoklav, 2 adet starizatör, 1 adet mikroskop, 1 adet wod lambası, 9 adet krom kedi alanı, 2 adet büyük boy krom köpek alanı temin edildi. Bu özellikleriyle sokakta yaşayan canlılar için merkez, faaliyete resmen başladı.

Bu dev merkez kafeterya, sahiplendirme alanı, karantina bölümü, operasyon sonrası bakım binası, kedi evi, konferans salonu, fizik tedavi ve yıkama bölümleri, temizlik ve dezenfeksiyon alanı, 2 adet muayene, 2 adet ameliyathane binası ve idari bölümlerin yer aldığı 12 farklı yapıdan oluşuyor. Proje Sakarya’da ve bölgede tedaviye, yardıma ihtiyaç duyacak sokaktaki tüm can dostlarının en güvenli sığınağı olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı projenin Sakarya’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi görmesi, rehabilite edilmesi ve bir yuvaya sahip olması için başlattığımız projemiz resmen açıldı. Bölge için büyük öneme sahip olan hayvan tedavi merkezimiz, 12 farklı yapıdan oluşuyor ve tam donanıma sahip. Sakarya’da sokaktaki dostlarımızın sahipsiz olmadığını, her birinin yanında Büyükşehir’in olduğunu attığımız her adımda göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.