İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Beril Ortaç, denim atıklarını kullanarak patili dostlar için tasma ve fular tasarladı. Japon kültürüne ait geleneksel bir kumaş boyama ve desen verme biçimi olan kintsugi ile sashiko tekniklerinden ilham alan Ortaç, tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Türkiye’nin önde gelen jean markalarından Lee Wrangler ile özel bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Ortaç, sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmak hedefiyle yeni projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 4’üncü sınıf öğrencisi Beril Ortaç’a, tasarımlarında kullandığı denim atıkları Lee Wrangler tarafından gönderildi. Yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonunda birbirinden renkli 30 adet tasma ve fular tasarlayan Ortaç, çizim yeteneği ile fark oluşturdu.

Tasarımlar çok beğenildi

Tasarımlarda denim atıklarını kullanarak sürdürülebilirliğe de dikkat çektiğini söyleyen Ortaç, “Daha önce ders kapsamında yine aynı markayla bir denim projesinde çalışmıştık. Koleksiyonum, çok beğenilmiş ve bir ay boyunca sergilenmişti. Bu sefer de kedi ve köpekler için tasarım yapmak istediklerini ilettiler. Ben de bu teklifi memnuniyetle kabul ettim. Bir aylık bir çalışma sürecim oldu. Bu süreçte, bana atık denimler gönderdiler. Bu atık denimlerden kedi-köpek fuları ve tasması tasarladım. Tasarımlar çok beğenildi, sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kişi benimle iletişim kurup çalışmalarım için tebrik etti” diye konuştu.

“Mutlu ve gururluyum”

Atık kumaşların farklı amaçlarla değerlendirilebileceğini hatırlatan Ortaç, “Atık olarak gördüğümüz parçaları tekrar değerlendirme amacı taşıyan ve sürdürülebilirliğe dikkat çeken, hem çevreci olan hem de sosyal sorumluluk amacı taşıyan bir projeydi. Bu sayede sokak hayvanlarına da destek olmuş olduk. Sashiko, kumaş ve giysilerin dekoratif uygulanması için kullanılan geleneksel bir dikiş, nakış türü. Kintsugi ise, bir nesneyi eskisinden çok daha güzel ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayan bir anlayış. Tasarımlarımda bu tekniklerden de esinlendim. Böyle bir projede adımın duyulmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Beni bu projeye dahil ettikleri için Lee Wrangler’e çok teşekkür ediyorum. Bu proje, aynı zamanda benim kariyer yolculuğumda da önemli bir adım oldu. Bundan sonra da bu tarz projelerde yer almak istiyorum” ifadelerini kullandı.