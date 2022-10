Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hasta ve yaralı sokak hayvanlarının tedavisinin yapılacağı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı. 16 bin metrekarelik alanda kurulu merkez, sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor.

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ve Dilovası Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı. Sosyal sorumluluk çerçevesinde Demirciler Mahallesi’nde açılan rehabilitasyon merkezinde yaralı hayvanların tedavi ve rehabilitasyonu yapılacak. Tedavi süreci tamamlanan hayvanlar yeniden doğaya kazandırılacak. 16 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezde; teşhis ve tedavi aşılama uygulamaları iç dış parazit uygulamaları, tüm hayvanları kapsayacak ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, hemogram cihazı, ultrasonografi, cerrahi müdahale ve aşılar dahiliye hastalıkları, küpeleme ve çipleme uygulamaları, hayvan nakil mobil araçları, yardımcı personel odaları, personel dinlenme ve ihtiyaç giderlerini karşılayacak hizmetler verilecek.

"Can dostlarımızı korumak zorundayız"

Açılış töreni öncesi konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Can dostlarımızı korumak zorundayız. Biz insanoğlu olarak önce hayvanları evcilleştirdik, kendimize alıştırdık sonra da başıboş, sahipsiz ve ilgisiz bırakıyoruz. Kuzey Marmara temsilcilerine tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü biz hayatımızı kolaylaştırmak için yol, köprü gibi çok güzel şeyler yapıyoruz ama bazen farkında olmadan ekolojik dengeye zarar verdiğimiz de oluyor. Ben Avrupa’da görüp gıptayla bakmıştım, Türkiye’mizde de bunlar oluşmaya başlayınca çok gururlandım. Ondan dolayı emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Yaralanan hayvanların tedavilerini yapıp yeniden doğaya bırakacağız"

Açılan merkezde hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya kazandırılacaklarını belirten Başkan Şayir, "Can dostlarımızı hepimiz korumalıyız, duyarlı olmalıyız ve işbirliği yapmalıyız çünkü vatandaşlarımız önce bir sevgiyle, ilgiyle bu hayvanlarımızı sahipleniyor. Bir dönemden sonra ise hastalığından veya başka bir sebepten bu hayvanları sahipsiz bırakıyoruz. Sahipsiz bırakınca da bu hayvanlar bir anda sokağa alışıyor. Daha doğaya adapte olmadan araç çarpıyor ya da başka türlü şiddete maruz kalıyor. Hayvanları gelişigüzel sağa sola bırakanları ihbar etmeliyiz çünkü onları belli bir yaşam alanından alıp başka yerlere bırakıyoruz. Hayvanlar aç olduğu zaman içgüdüsel olarak saldırganlaşır. Her hayvan saldırgan değil, yabani hayvan zaten insanoğlunu gördüğü zaman kaçar. Hiçbir zaman saldırmaz. Ne zamanki siz onun yaşam alanına girerseniz, o da kendisini veya yavrularını tehdit altında gördüyse saldırıya geçer. Biz geçici bir rehabilitasyon açıyoruz. Yaralanan hayvanların burada tedavilerini yapıp yeniden doğaya bırakacağız. Doğaya bırakırken de onları sevgiyle, ilgiyle beslemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman can dostlarımızın yanındayız"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Ülkemizde yapılan hizmetlerle birlikte her alanda büyük dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümle birlikte çevremizde ki canlıların yaşam kalitelerini de düşünmek hepimizin görevidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın bakımı ve sağlığı İçin elimizden geleni yapmaya ve onlarında bizim birer parçamız olduğunu unutmamaya çalışıyoruz. Medeniyetimizin bizlere öğrettiği çevremize saygılı olmayı, canlılarımıza sahip çıkmayı insani bir görev olarak bilerek her zaman tüm can dostlarımızın yanında olmaya da bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tesisin ilçemize kazandırılmasından dolayı mutluyum"

Merkezin çok sayıda sokak hayvanına şifa olacağını belirten Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, "Kuzey Marmara Otoyolu ve Dilovası Belediyesi tarafından yapılan ve can dostlarımızın bakımı, sağlığı için faaliyet gösterecek bu tesisin ilçemize kazandırılmasından dolayı mutluyum. Can dostlarımızın yaşam haklarını koruyacak olan bu tesisisin çevreye duyarlı olması ayrıca bizleri mutlu ediyor. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Törene katılanlar

Açılışa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Sistemleri ve İdari İşlem Direktörü Ergün Çeliker İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Dilovası Belediyesi başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, STK başkanları ve Kuzey Marmara Otoyolu çalışanları katıldı. Kurdele kesilerek açılan hizmet binasının içerisindeki alanlar gezildi.