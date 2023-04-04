Samsun Büyükşehir Belediyesi “Dünya Sokak Hayvanları Günü” dolayısıyla sokak hayvanlarına kuru mama bıraktı.

Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinden aşılanmasına sağlığından barınmasına önemli çalışmalar yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Sokak Hayvanları Günü”nde can dostlarını unutmadı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde görevli ekipler, şehrin farklı yerlerine kuru mamalar bırakarak, hayvanların bulundukları ortamlarda beslenmelerini sağladı.

“Sevgimizle yanlarındayız”

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Emre Pınar, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız. Onlar için kuru mamalar bıraktık. 17 İlçedeki hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Beslenmesinden tedavisine kadar sokak hayvanları ile ilgileniyoruz” dedi

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde görevli Veteriner Hekim Begüm Gönülay Yılmaz ise, “Bizim prensibimiz kısırlaştırmak aşılamak ve yaşatmaktır. Biz sadece 4 Nisan’da değil her zaman can dostlarımızın yanındayız. Bunu sevgi ve şefkatle yapıyoruz. Sokak hayvanlarına su ve mama vermek insani yükümlülüğümüz. Bugün de belediye olarak onlara mama bıraktık” diye konuştu.