Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan "Can Dostlar" köpek parkı, vatandaşların tercih etmemesi nedeniyle sahipsiz ve bakımsız kaldı.

Köpek sahipleri için özgürce dolaşabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alan olarak tasarlanan “Can Dostlar” köpek parkı, zamanla ilgisizlikten dolayı terk edildi. Özellikle bazı duyarsız köpek sahiplerinin köpeklerinin dışkılarını parkta bırakması sebebiyle sağlıksız ortam oluşunca, diğer köpek sahipleri de kendi can dostlarını parka getirmez oldu. Zamanla tercih edilmemeye başlanan ve sahipsiz kalan park ise bakımsız kaldı. Nevzat Biçer Parkı’nın yan tarafında bulunan köpek parkının şu anki bakımsız halinin şehir merkezine yakışmayan bir görüntü olduğunu ifade eden vatandaşlar ise yetkililerden parkın düzenlenmesi konusunda yardım isterken, parkı kullanan evcil hayvan sahiplerinin de çevreye duyarlı olmalarını istedi.