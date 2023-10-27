Çan Devlet Hastanesi bayraklarla donatıldı, hasta ve çocuklara bayrak dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 26 Ekim Hasta Hakları Günü’nün aynı hafta içerisinde kutlanması dolayısıyla Çan Devlet Hastanesine gelen hastalara hakları hakkında bilgiler verilerek, ikramlar yapıldı. Çan Devlet Hastanesinde yatan yetişkin hastalara çiçek ile Türk Bayrağı, çocuk hastalara ise Türk Bayraklı balonlar dağıtıldı. Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Alpay, “26 Ekim Hasta Hakları Günü ile ilgili olarak toplumun farkındalığını ve Hasta Hakları Biriminin anlaşılırlığını artırmak amacıyla Çan Devlet Hastanemizde halkımıza bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturma amacı ile konunun önemi stant açılarak aktarıldı. Aynı zamanda hasta hakları birimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından hastanemizde yatan ve tedavi gören hastalarımızın bir kısmı yerinde ziyaret edilerek hem hasta hakları günü kutlandı, hem de Cumhuriyetimizin 100.yılı vesilesiyle kendilerine şanlı Türk Bayrağımız takdim edildi. Cumhuriyetimizin ilanının 100.Yıldönümüne girerken; Çan Devlet Hastanesi çalışanları olarak hep daha iyiyi hedefleyen bir tutumla ve bu anlayışı hiç kaybetmeden yolumuza devam etmekteyiz” dedi.