Çanakkale’nin Çan ilçesinde Depremzedeler için seferber olan vatandaşlar bölgeye gönderilmek üzere toplanan battaniye, tüp, giyecek malzemesi ,katalitik soba ve gıda malzemelerinde oluşan 2 TIR’ı bölgeye gönderdi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Depremzedeler için seferber olan vatandaşlar bölgeye gönderilmek üzere toplanan battaniye, tüp, giyecek malzemesi ,katalitik soba ve gıda malzemelerinde oluşan 2 TIR’ı bölgeye gönderdi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanvekili Harun Arslan ve Sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla birlikte uğurlanan TIR’lar yola çıktı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından seferber olan Çan halkı, Çan kaymakamlığının ve Belediye Başkanlığının koordinesinde Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik merkezinde toplanan gıda malzemelerini koli olarak paketliyorlar. Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, “Çan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımızın depremzedelere destek olmak için başlattığı yardım kampanyasına Çan halkımız yoğun bir katılım gösterdi. Toplanan battaniye ,tüp, giyecek soba ve gıda malzemelerinden oluşan 2 TIR’ımız bölgeye sevk edildi. Yardımlar devam ediyor. Personelimiz ve gönüllü vatandaşlarımız gelen yardımları ayırarak paketledikten sonra tırlarımıza yükleme yapılıyor. Çan’dan uzanan kardeşlik eline destek veren tüm Çan halkımıza teşekkür ediyorum. Gün birlik olma günüdür. Yüreğimiz ve desteğimiz bölgedeki vatandaşlarımız içindir” dedi.