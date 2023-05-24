Çan Cumhuriyet İlkokulunda çocuk şenliği düzenlendi.

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin sosyal yönlerini güçlendirmek adına okul yönetimi tarafından çocuk şenliği düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte birçok şişme oyun parkı, salıncak, çizgi film karakterleri ve yüz boyama etkinlikleri yer aldı. Öğrencilere gün boyu pamuk şeker, gödek ve peynir ikram edildi. Okul Müdürü Mehmet Ali Kır, çocukların sosyal yönlerini güçlendirmek ve okula karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla okul olarak bu tarz etkinliklere oldukça önem verdiklerini dile getirdi.