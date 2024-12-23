Can Bonomo, ilk romanı Ateşli Silahlar ve Bilardo’nun imza günü etkinlikleri kapsamında 22 Aralık Pazar günü İzmir Yakın Kitabevi’nde okurlarla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Kalabalık bir kitlenin bir araya geldiği imza gününde, sanatçıya kitabını imzalatmak isteyen takipçileri dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Mundi etiketiyle yayımlanan ve çok kısa bir süre içerisinde 3. baskısını yapan Ateşli Silahlar ve Bilardo romanı, Sultangazi'de yaşayan ve evlere damacana su servisi yapan bir moto-kuryenin kripto dünyasına bulaşması sonrası yaşananları konu alıyor.

Daha önce Delirmek Belirmektir, Şu Sevdalar Tevatürü ve Parya Koma adlı üç şiir kitabı yayımlayan Can Bonomo, ilk romanının gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiriyor.