Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun projeleri arasında yer alan ‘’Her Mahalleye Bir Kapalı Pazar Yeri’’ projelerinden biri olan Çamyuva kapalı pazar yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun projeleri arasında yer alan ‘’Her Mahalleye Bir Kapalı Pazar Yeri’’ projelerinden biri olan Çamyuva kapalı pazar yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Çamyuva kapalı Pazar yeri inşası hızla devam ederken, pazarın demir aksamı da ortaya çıkmaya başladı. 2 bin 262 metrekarelik alanda yer alacak olan kapalı pazarda 5 tane sabit dükkan olacak ve 116 pazarcı hizmet verecek. Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Tıraş, Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, belediye Çamyuva mahalle sorumlusu Özgür Şahin ile birlikte Çamyuva Kapalı pazarında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hayıtlıgöl mevkiinde su baskını yaşanmayacak

Kemer Belediyesi, özellikle kış döneminde yoğun yağışlar sonrası oluşan sel görüntüleri ile vatandaşların büyük bir sıkıntı içerisine girdiği Hayıtlıgöl’de bu görüntülerin tekrar oluşmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, cadde üzerinde 480 metre U kanal, 45 metre kapalı menfez, su toplama havuzu çalışmaları yapıyor. Kemer Belediyesi hızla devam eden bu çalışmalar ile her kış yaşanan su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Başkan Vekili Mustafa Tıraş ve beraberindekiler, Hayıtlıgöl’de devam eden kanalet çalışmaları ile bölgede devam eden yol ve kaldırım çalışmalarında da gelinen son durumu yerinde gördü ve belediye çalışanları ile sohbet ettiler, bilgiler aldılar.

Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Tıraş, Çamyuva Mahallesinde devam eden çalışmaları değerlendirirken, bölgede yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini ve belirlenen zamanda da devam eden bu çalışmaların bitirilmesinin amaçlandığını söyledi.