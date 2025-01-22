Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer’in Çamyuva ve Tekirova Mahallelerinde içme suyu hattı çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Çamyuva ve Tekirova Mahallelerinde yeni açılan imar yollarında çalışma başlattı. Kanalizasyon hattı tamamlanan ve yeni açılan imar yollarında içme suyu hattı çalışması yapılıyor. Çalışmayla birlikte imar yollarının yapılaşma öncesi altyapısı hazır hale gelecek. Çamyuva ve Tekirova Mahalleleri sağlıklı ve verimli içme suyu altyapısına kavuşacak.