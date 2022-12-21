Kumluca’da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinin ardından, ilçedeki temizlik çalışmalarına katılan Kepez Belediyesi ekiplerinin, çamurun içinde buldukları al renkli Türk Bayrağını, itinayla yıkaması görenleri duygulandırdı.

Kumluca’da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinin ardından, ilçedeki temizlik çalışmalarına katılan Kepez Belediyesi ekiplerinin, çamurun içinde buldukları al renkli Türk Bayrağını, itinayla yıkaması görenleri duygulandırdı.

Kumluca’da 12 Aralık’taki şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin izleri el birliğiyle siliniyor. Sel felaketinin yaşandığı andan itibaren bölgeye giden Kepez Belediyesi ekipleri, Kumluca Kaymakamlığı’nın oluşturduğu kriz masasının koordinesindeki çalışmalara katıldı. Kumluca’nın yanında olan Kepez Belediyesi ekipleri, selin izlerinin silinmesi için gece gündüz canla başla görev yaptı. Sel felaketinin yaşandığı Kumluca’da, ekiplerin çalışması sırasında duygu dolu anlar da yaşandı. Kepez Belediyesi ekiplerinin, çamurun içinde buldukları al renkli Türk Bayrağını, itinayla yıkaması görenleri duygulandırdı. Kepez Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kumluca’dan ayrılarak, görev yerleri olan Antalya’ya döndü.