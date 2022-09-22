Konya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın çamurluk bölümünde bulunan davlumbazda hortum ve poşet içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın çamurluk bölümünde bulunan davlumbazda hortum ve poşet içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek isteyen şahıslara karşı çalışmalarını her geçen gün sürdürüyor. Ekipler, Ankara Yolu Caddesinde merkez istikametine seyir halinde olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan 1 kişi araçtan indirilerek araçta arama yapıldı. Detaylı arama sonucunda hassas burunlu narkotik köpeği Alex’in yardımıyla aracın sol arka çamurluk bölümünde bulunan davlumbaz içerisine zulalanmış vaziyette poşet ve hortum içerisine gizlenmiş 2 parça halinde bin 590 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye “Uyuşturucu Madde Ticaretinden ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.