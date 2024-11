Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin tarlasından dönüşte ekmek almak için girdiği markette çamurlu ayakkabılarını çıkartan kadın sosyal gündemin ilk sıralarına yerleşti. O anlar güvenlik kamerasına da yansırken, şaşkınlık yaşayan market sahibi Ali Han Akın, "Çok şaşırdık, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca mahallesinde çiftçilik yapan Reyhan Fındık (59) tarlasında zeytin topladıktan sonra bir markete ayakkabılarını çıkararak girdi. Takdir toplayan davranış marketin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

Market sahibi Ali Han Akın, “Ben rafları düzenliyordum. O esnada ayakkabılarını çıkardı, zeytin toplamaktan geldiğini söyledi. ’Yerler kirlenmesin’ diye çorapları ile markete girdi. Çok şaşırdık, kendisine teşekkür diyorum.”dedi.

Sosyal medyada görüntüyü izleyen binlerce kişi Reyhan Fındık’ın hareketini alkışlarken, çiftçi Fındık ise konuşmaktan çekindiğini dile getirdi.