Karabük’ün Yenice ilçesinde bisiklet festivalinde motosikleti çamura saplanan sürücünün yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4. Karabük Bisiklet Festivali ikinci gününde devam etti. Türkiye’nin 17 ilinden 95 sporcunun katıldığı festival, ikinci gününde orman parkuru ile devam etti. Bisiklet tutkunlarına eşlik eden bir motosiklet, orman yolunda çamura saplandı. Motosiklet tüm çabalarına rağmen çıkaramayan sürücü ve arkadaşlarının yardımına jandarma ekipleri yetişti. Aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla motosiklet saplandığı çamurun içinden çıkarıldı.