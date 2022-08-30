Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı’nda meydana gelen olayda otlanırken dengesini kaybederek çaya düşen inek çamura saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, halat yardımıyla ineği saplandığı çamurdan kurtardı. Çaydan çıkarılan inek sağlık taramasının ardından sahibine teslim edildi.

Aktürk: "Ürgüp’ümüzün tarihine imza atmaya ve eserlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz’

Aktürk: "Ürgüp’ümüzün tarihine imza atmaya ve eserlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz’

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.