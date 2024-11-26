Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kar yağışı sonrası çamura saplanan otomobil, belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi Kıraç mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil çamura saplanarak manevra kabiliyetini kaybetti. Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen Battalgazi Belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler bölgede yağışların yer yer devam ettiğini belirterek sürücülere yola zincirsiz çıkmamaları uyarısında bulundu.
Kaynak: iha