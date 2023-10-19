Mersin’i Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil eden takımlardan Camspor, bu hafta sonu oynayacağı Sarayönü Belediyespor’u yenmek istiyor.

BAL’da ilk hafta maçında Mersin’in diğer takımlarından biri olan Erdemli Belediyespor’a 1-0 mağlup olan Camspor, ikinci hafta maçından galip ayrılmak istiyor. Hafta sonu evinde Sarayönü Belediyespor ile karşılaşacak olan mavi beyazlı ekip, bu maçı kazanıp, çıkışa geçme hedefinde.

Takımın durumu ve çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Camspor Kulübü Başkanı Serhat Yıldırım, geçen seneki çekirdek kadroyu koruduklarını ve genç bir kadro ile sezona başladıklarını söyledi. Gençlerle birlikte 4-5 büyüğün tecrübeleriyle şu anda antrenmanlara devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Sezona iyi hazırlandık. Baktığımız zaman hazırlık maçlarında da iyi bir oyun ortaya koyduk. Özellikle bu sene gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Sezona da geçen hafta oynadığımız Erdemli Belediyespor maçıyla başladık. Maç bizim açımızdan çok kötü geçmedi ancak basit bir gol yedik ve maçı 1-0 maalesef kaybettik. Biraz daha maça konsantre olabilseydik ve bir tık daha iyi mücadele etseydik oradan puan yada puanlarla dönebilirdik. Tabi bu tür sonuçlar olacaktır elbet. Önemli olan bir an önce toparlanıp, diğer maça hazırlanmaktır" dedi.

Sarayönü Belediyespor maçı hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Hocalarımızın liderliğinde takımımız maça çok iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bu maç bizim için önemli. Özellikle evimizde oynayacağımız maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Çünkü biz 3 yıldır evimizde maç kaybetmedik. Bu seriye devam etmek istiyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun kendi evimizde kazanmak zorundayız. Ben takımımıza güveniyorum. Onlar istedikleri zaman her takımı yenebilecek güçteler. Tabi burada biz bir aile kulübüyüz. Yani özellikle maddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. 2 haftaya bir deplasmana gideceğiz ve özellikle burada belediyelerin bizim gibi takımlara destek olması gerekiyor. Şu anda belki de Mersin’de BAL’da oynayan takımların içinde gençlerin en çok olduğu takım bizim takımımız. İlk 11’in neredeyse tamamı genç. Bu gençlerin geleceği için kurumlardan, iş adamlarından destek bekliyoruz" diye konuştu.