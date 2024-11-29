Giresun’un Çamoluk ilçesinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.

Giresun’un İç Anadolu Bölgesi’ne yakın en uzak ilçelerinden biri olmasıyla dikkat çeken Çamoluk, meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Dağların arasında ve Kelkit Irmağının her iki yakasında kurulan ilçe merkezi doğal güzellikleriyle dikkat çekti. Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçe gündüz ayrı, akşam ayrı bir güzellik sundu. Evlerin ışıkları, karla birleşerek görülmeye değer manzara oluşturdu. Kar manzarası, dron kamerasıyla görüntülendi.