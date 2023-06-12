Giresun’un Çamoluk ilçesinde 350 dekar atıl arazide siyez buğdayı ekimi yapılacak.

Çamoluk Belediyesi öncülüğünde Çamoluk Ziraat Odası koordinesinde ilçedeki atıl arazilerde tohumluk buğday üretimi için tarla hazırlıklarına başlandı.

İlçede atıl arazilerin tarıma kazandırıldığını kaydeden Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, "Bu yıl için ilk etapta 350 dekar alanda siyez buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa ve tritikale üretim yapılması planlanmaktadır. Üretilen ürünleri Ziraat Odasına ait ürün eleme ve işleme sektöründen geçirilmektedir. Çiftçilerimize yüzde 50 hibeli şekilde dağıtımı yapılmaktadır. Bu sayede çiftçilerimizin girdi maliyetleri düşürülecek ve kaliteli tohum üretimi sağlanacaktır. Üretilen ürünlerde belediyemizin öncülüğünde geri alımı sağlanacak ve çiftçimizin pazar sorunu kalmayacaktır. Çamoluk Belediyesi ve Çamoluk Ziraat Odası olarak İlçemizde tarım hayvancılık ve buna bağlı sanayinin gelişmesine öncülük ederek bu konuda istihdamı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz ise yaptığı açıklamada “Siyez buğdayı, ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa tohumlarımızın vatandaşlarımızın arazilerinde toprakla buluşup sofralarına uzanacak yolculuğu bu sene de başladı. Tarımda öncü ve örnek projelerle Çamoluk ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.