Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla Belediyesi iş birliğinde ilçede öğrencilerin okul ve sınav başarılarına takviye niteliğinde yeni bir merkezi faaliyete geçirdi.

Bu kapsamda haftanın 2 günü hem LGS hem YKS öğrencilerinin faydalandığı merkezde, öğrencilere temel derslerin tamamı veriliyor. Yıl boyunca kaynak ve test kitapları, ücretsiz deneme ve etüt programları ile öğrencileri sınava hazırlayan merkezde, çocukların derslerine aç kalmadan çalışabilmesi için ücretsiz öğle yemeği de sunuluyor. Kışın nüfusu yaza göre oldukça azalan ve Tarsus merkeze uzak olan, bu sebeple de eğitim imkanı kısıtlı olan ilçede çocuklarını kursa gönderemeyen veliler, zaman ve para tasarrufu sağlaması bakımından merkezden oldukça memnun.

“Büyükşehir ile birlikte, çocuklarımızın eğitimi için elimizden ne geliyorsa yapacağız”

Çamlıyayla’da uzun yıllardan beri kurs merkezi anlamında büyük bir eksiklik olduğunu dile getiren Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde bu problemin ortadan kalktığını ifade etti. Başkan Sofu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ile birlikte, bizler de Çamlıyayla Belediyesi olarak öğrenciler için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Onlara her türlü imkanı sunacağız. Her şey çocuklarımız için” dedi.

“Çamlıyayla’da, alanında deneyimli öğretmenlerimizle çalışmalarımıza başladık”

Eğitimde fırsat eşitliğini tüm ilçelere yaymak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, “Hem LGS hem YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için güzide ilçemiz Çamlıyayla’da, alanında deneyimli öğretmenlerle çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda çocuklarımıza ve bize kolaylık sağlayan ve birlikte çalıştığımız Çamlıyayla Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Sofu’ya da teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Umarım tüm eğitim hayatları boyunca başarılı olurlar” ifadelerini kullandı.

“Anamur’dan Yenice’ye kadar tüm ilçelerde eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyoruz”

Haftanın 2 günü merkezde öğrencilere ders verdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Arif Ekerdiker, merkezin 1 ay önce hizmet vermeye başladığını dile getirdi. Velilerden oldukça güzel geri bildirim aldıklarını söyleyen Ekerdiker, “Bu zamanda özel kurs fiyatları çok yüksek. Aynı zamanda Çamlıyayla civarında böyle bir imkan da yok. Aileler, çocuklarını zaman kaybından dolayı Tarsus merkeze de gönderemiyor. Şu anda en ucuz kaynak kitaplar 300-400 liradan başlıyor. Biz hem LGS hem YKS öğrencilerine bütün ders kitaplarının soru çözüm kitapçıklarını, testlerini dağıtıyoruz. Aynı zamanda sene içerisinde 40’tan fazla ücretsiz deneme yapıyoruz. Çocuklar burada bütün ana dersleri görüyorlar. Sınava hazırlık anlamında hiçbir eksik dersleri kalmıyor. Anamur’dan Yenice’ye kadar bütün ilçelerde eğitimde fırsat eşitliğimiz var. Çünkü bütün ilçelerde, Büyükşehir Belediyesinin hem LGS hem de YKS gruplarına yönelik eğitim kurumları mevcut ve aktif” diye konuştu.

İlçede yeni faaliyete giren merkez, öğrencileri oldukça mutlu etti

LGS sınavına hazırlanan Ömer Faruk Sakallı, kurs merkezi açılmadan önce sosyal medya uygulamaları üzerinden konu anlatımlarına çalıştığını söyleyerek, “Çamlıyayla’da böyle bir imkan yoktu. Tarsus da buraya uzak olduğu için gidiş gelişle zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Bu sene bizim sınav senemiz. Kursa katıldıktan sonra sınavlarda daha başarılı olmaya başladım. Ben dersleri canlı olarak dinlediğimde daha iyi anlıyorum. Böylelikle kafama bir soru takılınca, hemen hocamıza sorabiliyorum. Bana gerçekten faydası dokundu” şeklinde konuştu.

Bir başka LGS hazırlık öğrencisi Zeynep Tutar, evde çalışırken tam anlamıyla sınav motivasyonunu sağlayamadığını belirterek, “Burada kafamıza takılan soruları hocamıza sorarak, cevapları netleştirebiliyoruz. Okulda teneffüsler yetmiyor ama burada yetiyor. İstediğimiz soruları sorabiliyoruz. Burada ücretsiz yemek de veriliyor. O da çok iyi oluyor” diye konuştu.