Vatandaşların hizmetine sunulacak abone merkezinin yer aldığı yerleşkede, ambar ve atölye binaları da yer alacak. Yeni hizmet binasında yer alacak abone merkezi sayesinde vatandaşlar, daha hızlı ve konforlu işlem gerçekleştirebilecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarının yanı sıra teçhizat ve tüm ekipmanlarını özenle muhafaza etmek için, ambar ve atölye binası inşa etme çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın, Çamlıyayla’da yatırım tutarı 8 milyon 224 bin lira olan yapım işi kapsamında; hizmet binası, ambar ve araç bakım-onarım atölyeleri kazandıracak çalışmaları tamamlandı. Yerleşke yapım işinin tamamlanmasıyla, ilçenin malzeme ihtiyacı yerinde karşılanacak. Bu sayede olası arızaların çözüm süreleri asgari düzeylere inerken, vatandaşlar mağdur edilmeyecek.