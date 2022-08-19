Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediyesi ile Çamlıyayla Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 6. Çamlıyayla İğne Oyası Festivali, coşkuyla başladı.

Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediyesi ile Çamlıyayla Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 6. Çamlıyayla İğne Oyası Festivali, coşkuyla başladı.

Kültürel miraslardan olan iğne oyalarının dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı ve 4 gün sürecek festivalin ilki, Çamlıyayla ilçesinin Zevzek Tepesi’nde yapıldı. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği festivalde el emeği göz nuruyla üretilen birbirinden güzel iğne oyaları görücüye çıktı. Çamlıyaylalı kadınların yanı sıra Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) kursiyerlerinin ürettiği ürünler, büyük beğeni topladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, kent protokolü ile birlikte sergilenen ürünleri gezerek, el emekleri ile aile bütçelerine katkıda bulunan kadınları tebrik etti. Mersinli sanatçı Yörükoğlu Selim konseri ile açılışı yapılan festivalde Ankaralı Ayşe de sahnesiyle Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan iğne oyası temalı kostümlerin yer aldığı defile de tam not aldı. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran tasarımlar, ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programın açılış konuşmasını Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı yaptı. Başkan Tepebağlı, geleneksel olarak düzenledikleri Çamlıyayla İğne Oyası Festivali’nin 6’ncısını Toroslar Belediyesi ile birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Festivale sunduğu desteğinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür eden Tepebağlı, "Çamlıyaylamızın kıymetli kadınları, evlerinin geçimine katkıda bulunmak için iğne oyası yaparlar. Yaptıkları iğne oyalarını, yazmalarına ve kıyafetlerine işlerler. El emeği göz nuru ile işledikleri bu iğne oyalarının tanıtımını yapmak ve emeklerinin karşılığını daha iyi alabilmelerini sağlamak için bu festivalimizi yapıyoruz. Festivalimiz, Valiliğimizin himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılmaktadır. Bu yıl festivalimizi Toroslar Belediyemiz ile gerçekleştirerek iğne oyasının tanıtımını daha da genişletmiş oluyoruz” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Çamlıyayla Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri festivalde hemşehrileriyle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu festival ile Mersinimizin birbirinden güzel motifli iğne oyalarını, gelecek nesillere aktarmayı ve tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Oyanın özü, kadının söylenmeyen sözüdür. Binlerce yıldan beri atalarımız, duygularını, düşüncelerini ürettikleri iğne oyalarında, işledikleri motiflerle kilimlerde ifade ettiler. Bizi biz yapan değerlerimizi, kültürümüzü bugüne taşıdılar. Bu festivalin bugüne kadar yapılmasında emeği olan değerli Başkanımız İsmail Tepebağlı’ya, kıymetli eşi Zübeyde Tepebağlı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu festival, hem kültürümüzü yaşatıyor hem de kadınların el emekleriyle aile bütçelerine katkıda bulunmasını sağlıyor. Çamlıyayla Belediyemizin geleneksel olarak düzenlediği İğne Oyası Festivali’ne bu yıl Toroslar Belediyesi olarak destek veriyoruz. Birlikte güzel bir eser ortaya çıkarmanın, insanlarımızı bir araya getirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu mutluluğu bugün bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim edilirken, program Ankaralı Ayşe’nin konseriyle devam etti.

Konserin sonunda Başkan Yılmaz ve Başkan Tepebağlı, sanatçı Ayşe Dinçer’e festivale sunduğu katkılarından dolayı plaket, çiçek ve iğne oyasından yapılan ürünlerden takdim etti.