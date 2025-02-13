Erzurum’un İspir ilçesinde Çamlıkaya HES Tüneli, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya beldesindeki Arkun HES Barajı’nda yaşanan su kaçağı nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan sonrası Çamlıkaya HES Tüneli ulaşıma kapanırken, ilçe sakinleri bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.
Geçtiğimiz yıl 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yaşanan son heyelanda can kaybı olmaması sevindirirken, yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: iha