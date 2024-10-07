Denizli Büyükşehir Belediyesinin, araç trafiğine kapattığı Çamlık Bulvarı yine vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle çocuklar için basketbol, masa tenisi gibi spor aktiviteleri istasyonları kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Bilim Merkezi atölyeleri ile vatandaşlara dolu dolu bir gün yaşattı.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturan Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamalarının ardından, Ekim ayı sonuna kadar pazar günleri araç trafiğine kapatılan Çamlık Bulvarı yine vatandaşların ilgi odağı oldu. Denizlililerin yoğun isteği ile 09.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılan Çamlık Bulvarı bu pazar günü de 7’den 70’e binlerce vatandaşı ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi de sadece yayalara ait olan bulvarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşların keyifli anlarına ortak oldu. Özellikle çocuklar için basketbol, masa tenisi gibi spor aktiviteleri istasyonları kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Bilim Merkezi atölyeleri ile vatandaşlara dolu dolu bir gün yaşattı.

Sokak hayvanları sahiplendirme standı kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte hafta sonu vatandaşları yalnız bırakmadı. Bir süre bulvarda yürüyüş yapan Çavuşoğlu çifti, vatandaşlarla bol bol sohbet edip hatıra fotoğraf çektirdi. Bulvarda ailesi ile gezen küçük bir kızın isteği üzerine “Çöplerinizi çöp kutusuna atın” mesajı veren Başkan Çavuşoğlu’nun bir vatandaşla beraber ahşap maket oyuncak yapması ise renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında açtığı sokak hayvanları sahiplendirme standı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çamlık Bulvarı, Ekim sonuna kadar pazar günleri trafiğe kapatılacak

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), vatandaşların yoğun isteği üzerine Çamlık Bulvarı’nın Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arasını Ekim ayı sonuna kadar pazar günleri 09.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatacak.