Eskişehir’de çamlık bir arazide çıkan ve ilk müdahaleyi vatandaşların evlerinden çektikleri hortumla yaptığı yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri yakınlarında bulunan çamlık arazide yangın çıktı. Çam ağaçları altındaki kurumuş otların tutuşması ile çıkan yangının aralarında şakalaşan vatandaşların çimenlere attığı torpilin patlaması sonucunda meydana geldiği iddia edildi. Alevlerle birlikte yükselen duman mahallede endişe oluşturdu. İlk olarak çevredeki vatandaşlar evlerinden çektikleri hortum ve yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştılar. İhbar üzerine bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın daha geniş alana yayılmadan söndürülürken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.