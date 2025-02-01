Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir süredir faaliyet gösteren Çamlıhemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Takımı doğa harikası Ayder Yaylası’nda olimpiyatlara hazırlanıyor.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Ayder Yaylası, yaz aylarında yerli ve yabancı turistler, kış aylarında ise renkli festivalleriyle sürekli gündeme geliyordu. Doğa harikası yayla bu kez yüzde 90’ı Çamlıhemşinli gençlerden ve çocuklardan oluşan Kayaklı Koşu ve Biatlon takımı ile gündeme geliyor.

4 yılda ilçeye toplamda 357 madalya kazandıran sporcular, eşsiz doğasıyla meşhur Ayder Yaylası’nda olimpiyatlara hazırlanıyor. Yıllar önce ilk adımlar attığında şartların olumsuzluğundan söz eden sporcular, gün geçtikçe şartların daha iyi bir hal aldığını, o nedenle artık başarının kaçınılmaz olduğunu dile getirirken ilçe protokolü alınan başarılar nedeniyle takımdan gururla bahsediyor.

Çamlıhemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Kulübü Antrenörlerinden Bekir Şenkaya, sporcuların büyük bir çoğunluğunun Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine nüfusuna kayıtlı olduğuna, hepsinin özverili bir şekilde çalıştığına ve hedeflerinin olimpiyat olduğuna dikkat çekerek "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. A,B ve C takım olmak üzere toplamda 60 sporcumuz var. Şuanda Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde de 4 tanesi kayaklı koşu, 4 tanesi biatlon branşında olmak üzere 8 sporcumuz var. Gürcistan’ın Bakuriani şehrinde yapılacak olan yarışlara Türkiye genelinden 4 sporcu katılacak ve 2’si Rize’den katılacak. Buradaki sporcuların yüzde 90’ı Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden. Sadece yüzde 10’luk kesimi Niğde’den ve onlar da sporcularımıza ağabeylik, ablalık yapıyorlar. Sporcularımıza eğitimlerde yardım ediyorlar. Sporcumuz Havva Nur Eskikan Norveç’e gitti, orada kampta. Şu an Türkiye’nin en iyi sporcusu ve Çamlıhemşin’den çıkmış bir sporcumuz" dedi.

Okulda yapılan seçmelerden seçilerek spora başladığını ifade eden 14 yaşındaki Nergis Durmuş, "Sabah geliyoruz ve kayak takımlarımızı alıyoruz. Önce ısınma hareketleriyle başlayan antrenmana kayarak devam ediyoruz. Eskiden parkurumuzu kendi imkanlarımız ile açıyorduk ama şimdi snowtracklarımız var. Onlarla hallediyoruz" ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Berat Çolak da imkandan çok çalışmanın önemli olduğuna vurgu yaparak, "Kayaklı koşu çok güzel. Eskiden imkanlarımız bu kadar iyi değildi ama imkanlar kötüyken de şampiyon olmuştum. İmkanlarda önemli ama birazda çalışmaya bakıyor. Malzemen ne kadar iyi olursa olsun birazda senin çalışmana bağlı" diye konuştu.

13 yaşındaki sporcu Zeliş Sazkaya ise, "Her gün antrenman için Ayder Yaylası’na geliyoruz. Bazen parkur, bazen patenle kayak çalışıyoruz. Parkurumuz güzel, bizim için yeterli. Ben geçen yıl başladım. Hakkari ve Erzurum’da düzenlenen yarışmalara katıldım. Elemeleri geçtim. Şimdi Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim birincilik. Çalışarak oluyor ve bende çalışacağım" şeklinde konuştu.

Efe Kesici: "Hedefim bayrağımızı dalgalandırmak"

Turizm cenneti olan Ayder Yaylası’nın ilerleyen yıllarda kış sporlarında da bir sporcu fabrikası olacağını dile getiren 16 yaşındaki Efe Kesici, "Hedefim 2 yıl sonra yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) yarışmasında bulunmak ve bayrağımızı dalgalandırmak. Şampiyonluk bekliyorum, inşallah. Haftanın her günü çalışmak için Ayder Yaylası’na geliyoruz. Çok çalışıyoruz. İnşallah Türkiye’mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 7 yıldır bu sporu yapıyorum. 7 yıl önce burada ayakkabıyı bile zor buluyorduk ama şuan imkanlar çok güzel. Burası doğa cenneti zaten, bundan sonraki süreçte de sporcu fabrikası olacak" dedi.

Böyük: "Kayaklı koşu sabrın ve doğa ile bütünleşmenin en önemli örneklerinden bir tanesidir"

Kayaklı koşunun sportif özellikleri ile Kaçkar Dağları’nın eşsiz doğası birleştiğinde başarının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, "Bu takımımız sadece ilimizin, ilçemizin değil ülkemizin yükselen değerleri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Çamlıhemşin sadece doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi değildir. Sporun, dayanıklılığın ruhunu taşıyan bir coğrafyadır. Kayaklı koşuda sadece başına yalnız bir spor değildir. Kayaklı koşu aynı zamanda sabrın ve doğa ile bütünleşmenin en büyük, en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bu Kaçkar Dağları’nın eteklerinde, karla kaplı vadilerinde, o muhteşem havada antrenman yapan, kendini geliştiren, ülkemizde uluslararası alanda önemli başarılar elde eden sporcularımız bu coğrafyada antrenman yaptıkları, bu coğrafyada yaşadıkları ve bu coğrafyada bu fırsatları yakaladıkları için bence çok şanslılar. Bu yüzden hem Çamlıhemşin doğasını hem de kayaklı koşulun hangi özelliklere sahip olduğunu kısaca bahsetmiş olduk. Bu ikisi bütünleştiğinde bu başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tüm öğrencilerimizi tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Altun: "4 yılda Çamlıhemşin ilçemize 357 madalya kazandırdılar"

4 yıl önce kurulan ve 4 yılda Çamlıhemşin ilçesine madalya üzerine madalya getiren bir kulübe sahip oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Burada çok önemli işlere imza atan devasa bir kadro var. Buradaki bizim yavrularımız var. 4 yıl önce bu kulübün kurulumuna emek veren önceki dönem Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Engin hocama, diğer hocalarıma ve en önemli teşekkür de velilere etmek istiyorum. Çocuklarını gerçekten imtiyazlı bir şekilde bu spor dalına verdiklerinden dolayı bu kışta, soğukta, karda onların mücadelelerine tanık olduklarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca 357 tane madalyayı bize getirdiler, Rizemize, Çamlıhemşin ilçemize 357 madalya kazandırdılar. Akabinde bir Türkiye ikinciliği kazandırdılar. Şu anda hedefleri Türkiye birinciliği ve şu anda olimpiyatlarda yarışacak 2 tane de sporcumuz var" dedi.

Albardak: "Coğrafyanın çocuklarımızın üzerinde Allah vergisi bir yeteneği var"

Coğrafya nedeniyle sporcularda doğal bir yetenek olduğuna dikkat çeken Çamlıhemşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Albardak, "2018 yılında başladığımız maratonumuzda şu an olimpiyatları konuşuyoruz. Türkiye birinciliklerinden çok olimpiyatlarda göstereceğimiz ülkemizi, bayrağımızı dalgalandıracağımız günleri konuşuyoruz. Burada Kuzey’in çocukları diye adlandırıyoruz biz çocuklarımızı. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bizim de üzerimizdeki vebal şudur ki; bu kadar yetenekli çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıp, dünyaya bir şekilde ulaştırmanın derdindeyiz. Bunun büyük bir kısmını başardık. Gelecek dönemde şimdi İnşallah Şubat ayında 2 tane sporcumuz yarışmalara gidiyor. Nasip olursa inşallah bayrağımızı orada dalgalandıracak. Sporcularımız gerçekten çok yetenekli. Coğrafyanın çocuklarımızın üzerinde Allah vergisi bir yeteneği var. Biz bu yetenekleri böyle kayaklı koşu ve biatlon gibi çok spesifik bir sporda burada icraya çalışıyoruz. Karın olduğu her yerde antrenmanı yapılabilen tek spor. Çocuklarımız Yukarıya doğru da kaybediyorlar, sağa, sola da kaybediyorlar, yukarıdan aşağıya da kayıyorlar. Kuzey disiplinin en büyük avantajı bu" şeklinde konuştu.