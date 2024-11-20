Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde doğaseverler Çamlıca Yaylası’nda bir araya geldi.

Çam ormanlarının temiz havasında gerçekleşen etkinlik, hem doğal güzelliklerin keşfi hem de aktif yaşamı desteklemek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, sonbaharın büyüleyici manzaraları eşliğinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaylada doğanın huzur dolu atmosferinde yapılan yürüyüşe katılan vatandaşlar, etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür aktivitelerin devam etmesi yönünde taleplerini iletti.

Kütahya Belediyesi yetkilileri ise, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve vatandaşları sporla buluşturmak adına doğa yürüyüşü gibi etkinliklere devam edeceklerini belirtti.